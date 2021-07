CAMPOBASSO. Secondo appuntamento con “Musica in Villa”, domenica 4 luglio, alle ore 11.00, in villa De Capoa.

Dopo il debutto di sette giorni fa con lo spettacolo della cantautrice Lara Molino, l’edizione 2021 di “Musica in Villa”, organizzata dall’Associazione Amici della Musica W. De Angelis e dall’assessorato alla Cultura del Comune di Campobasso, proporrà, per questa prima domenica di luglio, il concerto del Nick Di Giovanni trio.

Il Nick Di Giovanni trio nasce dall’esigenza di porre in essere le composizioni del suo fondatore, musicista italo brasiliano dall’itinerario musicale eterogeneo, il quale fonde nello stesso programma la varietà del suo percorso, combinando la musica popolare brasiliana al jazz ed alla musica sacra (dal corale al praise jazz).

Insieme a lui, Pietro Pancella al basso e Michele Santoleri alla batteria, due musicisti già noti nel panorama jazzistico italiano ed internazionale, vincitori di importanti concorsi come il “Chicco Bettinardi” ed il “Tuscia in jazz European contest”, i quali vantano straordinarie collaborazioni, tra le quali, quella con il cantante e conduttore televisivo Gegé Telesforo.

“Musica in Villa”, che andrà avanti ogni domenica fino a domenica 1 agosto, con concerti gratuiti, tutti fissati alle ore 11.00, rientra nel cartellone di “Musica in città”, organizzato dall’Associazione Amici della Musicia W. De Angelis e dal Comune di Campobasso, e questo secondo concerto è inserito anche nel cartellone degli eventi di “Luglio in Città”, stilato dall’assessorato alla Cultura per questo mese.