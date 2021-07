CARPINONE. Da Termoli all’Alto Molise per organizzare l'evento annuale più atteso dagli amanti del mondo Bushcraft. Al debutto oggi il terzo raduno nazionale “Italian Lavvu Owners Camp". «Un'ottima occasione per gli appassionati di avventura di campeggiare anche solo per una notte, ma se il pernotto non sarà possibile vi aspettiamo per passare una giornata immersi nella natura per svolgere varie attività messe a disposizione! Quindi l'evento è aperto a tutti anche ai non possessori di Lavvu. Dormire sotto le stelle, chiacchierare e confrontarsi con gli esperti del settore Survival attorno a un bel fuoco potrebbe essere una delle esperienze più belle della tua vita. Unisciti alla nostra grande famiglia», il messaggio di Renzo, Antonio e Andrea.