Verde dentro, colonnina di ricarica elettrica gratuita al Briko Ok Copyright: Termolionline.it

Verde dentro, colonnina di ricarica elettrica gratuita al Briko Ok Copyright: Termolionline.it

Verde dentro, colonnina di ricarica elettrica gratuita al Briko Ok Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. Intuizione al servizio della collettività quella di Emanuele Di Biase, che ha inaugurato presso il Briko Ok nella Traversa di via Corsica 43 a Termoli un punto ricarica per veicoli elettrici gratuito a disposizione di tutti.

Il tema della mobilità sostenibile è sempre più importante e allora c’è un incentivo supplementare per frequentare la struttura che offre una gamma amplissima di prodotti.

Il tema dell’ambiente deve diventare sempre più centrale nella vita quotidiana di ciascuno di noi, la green revolution.