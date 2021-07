Carlo Scarati promosso alla Can

TERMOLI. È stato pubblicato nel pomeriggio di ieri giovedì 1 luglio il documento che riporta “Osservatori arbitrali promossi dalla Can C alla Can per la stagione 2021/2022” che formalizza il passaggio del nostro associato Carlo Scarati alla Can. Da sottolineare che Carlo è il primo osservatore arbitrale nella storia del Molise e della sezione di Termoli a essere promosso alla Can di vertice. A Carlo vanno i più sentiti complimenti da parte di tutta la sezione di Termoli per il prestigioso passaggio.