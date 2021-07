Carmela Grippa: "Sono in arrivo altri 130 milioni per le nostre scuole" Copyright: Vastoweb

ABRUZZO-MOLISE. "Dopo i 40 milioni per costruire scuole innovative nei piccoli comuni del Sud Italia (Leggi), sono in arrivo altri 130 milioni per le nostre scuole.

Questi nuovi fondi per interventi di edilizia scolastica verranno spesi per finanziare la messa in sicurezza delle mense scolastiche e delle palestre, oltre che per l'adeguamento di aree gioco e impianti sportivi esistenti a uso didattico.

L'avviso pubblico è indirizzato alle Regioni cosiddette "meno sviluppate” e “in transizione”, ovvero Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il termine per fare richiesta è fissato alle ore 15.00 del giorno 5 agosto 2021. Qui tutte le informazioni per presentare la candidatura: https://www.istruzione.it/pon/avviso_palestre-mense-aree-giochi.html

Un altro fondamentale strumento per ridurre il fenomeno dell’abbandono scolastico e fornire nuovi e più efficaci strumenti di apprendimento ai nostri ragazzi, per un sistema d'istruzione e di formazione di elevata qualità."

Così Carmela Grippa, deputata del M5s.