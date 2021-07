MOLISE. Si terrà domani lunedì 5 luglio alle ore 10.30 la conferenza stampa di presentazione del progetto “Ver – Il cammino dei Padri”.

La conferenza si terrà online sulla piattaforma Zoom al seguente link:

Entra nella riunione in Zoom

https://us02web.zoom.us/j/83811837343?pwd=bkJEWXBqK3NJc2tuS2hlRHhLWURoQT09

Parteciperanno all’incontro:

Domenico Germano - progettista e ideatore del cammino

Nicola Mastronardi - scrittore e ideatore del cammino

Gaetano Quagliariello - senatore

Leandro Ventura - direttore ad interim Direzione regionale Musei Molise

Federico Bonfanti - direttore del Santuario Italico di Pietrabbondante Direzione regionale Musei Molise

Ruggero Ruggieri - accompagnatore AEV - Sentieri Olistici

Cristiano Peroni - accompagnatore AEV - Sentieri Olistici

Dario Coppola - accompagnatore AEV - Sentieri Olistici

Modera - Valentina Fauzia - giornalista e responsabile Ufficio Stampa progetto VER IL CAMMINO DEI PADRI.

L’Associazione ASD-APS A.N.Te.L Associazione Nazionale per il Tempo Libero, in collaborazione dell’ASD Sentieri Olistici affiliata Federtrek che operano nell’ambito delle attività per il tempo libero e progettano e organizzano Cammini sono promotrici del progetto “Ver – Il cammino dei Padri”.

Tale progetto consiste in un Cammino che partirà dal Lago di Paterno fino a giungere a Pietrabbondante (IS) per un totale di 184 Km e sarà svolto nel periodo dal 8 al 18 luglio 2021.

Il cammino in oggetto ha tra gli obiettivi di mettere a conoscenza del grande pubblico la storia di uno dei popoli, i Sanniti, che hanno dato vita e segnato la storia dell’Italia antica per un recupero, approfondito e consapevole, di una parte di quell’infinita ricchezza che contraddistingue il nostro Paese.

Le associazioni promotrici del cammino prestano e presteranno particolare cura nel mettere a conoscenza i futuri camminatori delle bellezze di grande interesse storico, artistico e naturalistico presenti lungo il tracciato al fine di aumentare la conoscenza della nostra Penisola, altresì uno degli obiettivi del cammino è di favorire un recupero e un approfondimento del valore del camminare come scoperta ad esempio dei borghi, delle strutture e delle comunità locali con le loro tradizioni e ricchezze, presenti lungo il percorso e toccati dalle tappe, così da incentivare e sostenere anche le attività locali.

La tappa conclusiva del cammino ci sarà il 18 luglio 2021 al teatro di Pietrabbondante che, per l’occasione ed in via del tutto eccezionale, rimarrà aperto al pubblico oltre l’orario consueto, e si terrà l’evento Aut Aut Festival con lo scrittore Nicola Mastronardi autore di ‘Viteliu’ e ‘Figli del toro’ romanzi storici che ripercorrono la storia del Sanniti.