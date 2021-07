Demedicalizzate sedi del 118, Totaro: «La cosa potrebbe non finire qui»

TERMOLI. Sulla mannaia che incombe sulle postazioni del 118 in Molise interviene anche il patologo clinico Giancarlo Totaro che parla di una crisi ben più profonda che potrebbe interessare molte più postazioni.

«"Il taglio del medico", che si spera temporanea, in tre sedi di 118 è una cosa veramente grave ma purtroppo se si fanno bene i conti le cose potrebbero non finire qui per le rimanenti sedi 13 sedi.

Infatti ogni postazione prevede in pianta organica prevede 6 medici titolari per le 16 sedi per un totale di 96 medici.

Quindi con 54 medici + 1 che pare abbia risposto all'avviso pubblico si potrebbero coprire di norma appena meno di 10 postazioni.

Ora pur volendo attivare tutti i magheggi possibili di lavoro aggiuntivo e ridistribuzione del personale i tagli di sedi di 118 demedicalizzate potrebbero, anzi per norma, dovrebbero non finire qui se non si interviene ad incentivare i medici ad aderire al servizio.

Non va dimenticata una altra cosa gravissima che è già successa nell'assoluto silenzio e con conseguenze altrettanto gravi :i medici del 118 non lavorano più nei Pronto Soccorsi ospedalieri i quali evidentemente hanno dovuto e potuto far fronte con l'assunzione a tempo determinato e di non specialisti solo a motivo dell'emergenza Covid ed in deroga alle norme vigenti.

Cosa succederà ai pronto soccorsi terminata l'emergenza Covid quando non si potranno più assumere medici non specializzati?

È evidente che al di là dei buoni propositi di tutti altre postazioni di 118 sono a rischio demedicalizzazione se non arriveranno nuovi medici in servizio ed alla fine delle deroghe ai contratti a tempo determinato dell'emergenza Covid ( possibili solo per l'emergenza) il problema riverbererà anche su tutti i pronto soccorsi della regione».