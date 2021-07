Incidente in via del Mare: auto investe 24enne nei pressi della rotonda

TERMOLI. Per cause in corso di accertamento, una ragazza di 24 anni è stata investita da un’auto nei pressi della rotonda di via del Mare.

L.C., queste le iniziali della 24enne residente a Termoli, è stata trasferita dal 118 intervenuto con i volontari della Misericordia di Termoli, al Pronto Soccorso dell’Ospedale San Timoteo per gli accertamenti di rito.