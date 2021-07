In Italia 808 nuovi casi da Covid-19, 12 decessi e 1.706 guariti

ROMA. Sono 808 i nuovi casi di Covid-19 in Italia che emergono dall’odierno bollettino diramato. I casi totali, da inizio pandemia, sono 4.263.317. In leggera diminuzione rispetto a ieri quando erano 932. I guariti sono 12 , dieci in meno del 3 luglio, per un totale di 127.649 e ci sono 1.706 persone che hanno sconfitto il Covid-19 (contro 3.110 di ieri) per un totale di 4.091.004 da febbraio 2020.

Gli attualmente positivi sono -912 rispetto a ieri (su un totale di 44.664).