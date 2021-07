Altri 100 litri al secondo dal Trigno, Montenero "vede" il traguardo

CAMPOBASSO. L'assessorato regionale all'Agricoltura ha reso noto che è stato collaudato ed è già in esercizio parziale il collegamento con la rete idrica servita dal fiume Trigno per una surroga da 100 litri di acqua al secondo in caso di necessità e favore della zona di Montenero di Bisaccia. Tale zona è servita dal fiume Trigno (diga di Chiauci) ma è in gestione del Consorzio Sud, spesso si verificano quindi disservizi che sono fuori il diretto controllo del Consorzio Trigno Biferno. Per questo motivo, la Regione è intervenuta - attraverso il Consorzio e grazie all'impegno messo in campo dal commissario Enzo Napoli - rendendo finalmente funzionale un vecchio progetto, che presto sarà completato nella sua interezza e che si può definire come un anello di congiunzione che aiuterà, come accaduto tra l'altro già di recente, a ridurre al minimo le perdite e di conseguenza i problemi per le aziende agricole del territorio interessato. «È un primo importante passo in avanti - commenta Nicola Cavaliere - che porterà risultati concreti, dopo anni di disagi, alle imprese che presenti nell'area di Montenero di Bisaccia. Ringrazio il commissario Napoli per il prezioso lavoro che sta svolgendo, un'attività attenta e vigile, di certo non facile considerando le tante problematiche all'ordine del giorno». «Ovviamente questa è una soluzione efficace ma non risolutiva, - aggiunge - il tema della crisi idrica va affrontato nel suo complesso e dipende innanzitutto dalle condizioni non sempre ottimali delle condotte e in generale delle infrastrutture». «A tal proposito - conclude l'assessore regionale di Forza Italia - siamo al lavoro per un piano di ammodernamento della rete molisana attraverso i fondi del Pnrr (circa 10 milioni) e della questione ne ho già discusso direttamente e in un recente incontro col ministro del Sud e collega di partito Mara Carfagna».