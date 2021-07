TERMOLI-LARINO. Da Venerdì 2 Luglio 2021 sono ripartite le attività culturali del circuito MAB (Museo, Archivio e Biblioteca) della Diocesi di Termoli-Larino.

Il Progetto culturale diocesano ideato dall’A.P.S. Molise Explace in dialogo con l’Ufficio Nazionale BCE della CEI, nasce dall’esigenza di mettere insieme le risorse dei tre istituti e delle chiese del territorio con l’obiettivo di far conoscere alle persone i beni culturali, artistici e architettonici della Diocesi, realizzando attività che mettano in rete i beni diocesani attraverso percorsi emozionali e itinerari culturali.

Nella splendida cornice del borgo di Larino gli Operatori di Beni Culturali Ecclesiastici coinvolgeranno i visitatori in un tour esperienziale per scoprire le meraviglie custodite nelle chiese e nel Museo Diocesano.

Il Tour MAB si può effettuare tutti i giorni dalle 10:00 alle 12:30 e dalle 17:00 alle 19:30.

Per ulteriori informazioni si può scrivere a info@molisewow.com o contattare il 3517778443.

Per essere aggiornati sugli eventi e le attività del MAB si consiglia di seguire le pagine social FB e IG: @MAB Termoli Larino e @Molise WOW