Circolo Pd di Larino: spostata al 13 luglio la data del Congresso

LARINO. Il Commissario del Circolo di Larino, Oscar Scurti, a seguito della richiesta da parte di numerosi iscritti, impossibilitati a partecipare - nella data fissata per domenica 11 luglio - al Congresso per l'elezione del Segretario, del Direttivo e del Presidente dell'Assemblea del Circolo di Larino, ha ritenuto opportuno spostare la data del Congresso.

Per consentire a tutte le iscritte e a tutti gli iscritti di partecipare all'elezione del Segretario, del Direttivo e del Presidente dell'Assemblea del Circolo di Larino, la nuova data per il Congresso è fissata per il giorno 13 Luglio, a partire dalle ore 18.00, presso l'Albergo Campitelli a Larino.