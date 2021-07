Emergenza cinghiali, Nola: «Non c'è più tempo da perdere»

CAMPOBASSO. Emergenza cinghiali, torna a dire la sua il consigliere regionale Vittorio Nola, portavoce del Movimento 5 Stelle: «L'Esecutivo regionale non può continuare a tergiversare: deve dotarsi al più presto di un Piano di contenimento della specie dei cinghiali, e conseguentemente di un Piano di gestione della fauna selvatica. Oggi ho affrontato questi argomenti di stretta attualità in Seconda Commissione consiliare, di cui sono vicepresidente. Sono temi fondamentali per cacciatori, agricoltori, turisti e non solo, per cui ho chiesto la formale audizione in Commissione da parte dell'assessore regionale Nicola Cavaliere, prima dell'imminente approvazione in Giunta del Calendario venatorio 2021/22.

Sempre sull'emergenza cinghiali, domattina parteciperò al sit-in organizzato da Coldiretti presso la sede della Giunta regionale.

Sarà l'occasione per ribadire un concetto chiave, probabilmente non recepito dall'assessore Cavaliere: non bisogna in alcun modo consentire la caccia "libera" al cinghiale, ovvero in giornate a scelta da parte delle singole squadre di caccia, bensì è indispensabile stabilire giornate fisse per la sicurezza di tutti i fruitori delle aree interessate.

Nella riunione odierna in Commissione si è parlato anche dell'emergenza lavoro in Molise: ho ribadito la stretta necessità di aprire un confronto serio e proficuo sullo stato delle politiche attive del lavoro, e ho proposto di avviare un ciclo di audizioni specifico in tutti i settori di competenza, dalla sanità pubblica ai lavoratori ex-Gam, dallo stabilimento Unilever di Pozzilli alla situazione dell'ex-Fiat di Termoli (oggi Stellantis). In tal senso, auspico che anche la Camera di commercio del Molise e il partenariato che ruota attorno all'ente prendano in considerazione le opportune iniziative per scongiurare le criticità che si stanno rilevando, pungolando anche la Giunta regionale nei propri ambiti di competenza».