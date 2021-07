TERMOLI. La Sezione Fidapa di Termoli ha organizzato per domani sera, venerdì 9 luglio, alle ore 18, a Termoli, presso il Cinema Sant’Antonio, l’evento su “Codice Rosso -Revenge Porn”, strumenti di intervento e garanzie difensive. L’incontro è tra le iniziative inerenti il tema nazionale “promuovere politiche di sostenibilità e di protezione sociale per favorire la crescita inclusiva per l’uguaglianza di genere”. La legge n. 69 del 19 luglio 2019, a tutela delle donne e dei soggetti deboli che subiscono violenza per atti persecutori e maltrattamenti, nei diversi aspetti, soprattutto l’applicabilità della stessa, sarà al centro della riflessione dei relatori: Laura Venittelli, avvocato e presidente della “Casa dei Diritti, Michela Venditti, dirigente sindacale Sap Isernia e ispettore superiore di Polizia, Sabrina Lembo, scrittrice. Parteciperanno Anna Maria Elvira Musacchio, presidente Distretto Sud Est Fidapa Bpw Italy, Angela Rusciano, Presidente Fidapa sezione di Termoli, Francesco Roberti, sindaco della città.