ROMA. «Il senso profondo del Milite Ignoto si riempe di nuovi contenuti ponendosi come monito per le future generazioni. Ripercorrere il viaggio del Milite Ignoto attraverso atti celebrativi che ricordano tempi e modi del tragitto che lo portò a Roma significa recuperare umanità e dignità per tutti i 651.000 caduti italiani della Prima guerra mondiale. Perpetrare il ricordo tramandandolo ai giovani anche attraverso la promozione di progetti scolastici è stato uno degli impegni assunti dal Governo. Si tratta di europeismo che si rinnova nel desiderio di pace e fratellanza tra i popoli». E' la sintesi del discorso pronunciato ieri alla Camera dei Deputati dall'onorevole molisana Giusy Occhionero.