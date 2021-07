Rottura di una tubo in via Principe di Piemonte: individuata perdita

CAMPOBASSO. Nel primo pomeriggio di oggi, in via Principe di Piemonte a Campobasso, si è verificata una improvvisa rottura di un tubo dell’impianto idrico cittadino.

La società Idrosfera, che si occupa degli interventi di manutenzione dello stesso, è prontamente intervenuta, evitando così danni all’asfalto più rilevanti e ha già individuato la rottura, in modo da poter così procedere alla successiva riparazione.

Sul luogo sono presenti anche agenti della Polizia Municipale per occuparsi della mobilità della zona durante i lavori.

Aggiornamento delle 16.45

In riferimento alla rottura di un tubo dell’impianto idrico avvenuta qualche ora fa in via Principe di Piemonte a Campobasso, la società Idrosfera ha fatto sapere all’Amministrazione che la rottura della tubazione principale in PVC DE160mm è stata isolata con la chiusura di due valvole di sezionamento.

Momentaneamente, quindi, per consentire i lavori di riparazione, c’è un’interruzione del flusso idrico per le sole utenze comprese tra via Kennedy e via Masciotta.

È molto probabile – ha fatto sapere la stessa Idrosfera - che l’impresa delle manutenzioni riesca a riparare la rottura prima di stasera.