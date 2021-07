Pfizer-BioNTech chiederà l'autorizzazione per la somministrazione della terza dose

TERMOLI. L'ipotesi di una terza dose si va concretizzando sempre di più e servirebbe soprattutto per alzare lo scudo dell'immunità rispetto alle varianti sempre più aggressive.

Come ha reso noto l'Ansa: «Pfizer e BioNTech hanno annunciato che nelle prossime settimane chiederanno alle autorità regolatorie, tra cui la Fda in Usa e l'Ema nella Ue, l'autorizzazione per la terza dose del vaccino anti Covid. La mossa arriva dopo i dati iniziali "incoraggianti" di un sperimentazione clinica, i quali hanno mostrato che una terza iniezione aumenta il livello degli anticorpi da 5 a 10 volte contro il ceppo originario e la variante Beta rispetto alle prime due dosi».

Le case farmaceutiche prevedono di pubblicare presto altri dati definitivi. (ANSA).