Mancano i pezzi, stop ai turni in Sevel da martedì 13 a mercoledì 14 luglio

ATESSA. "Si comunica la sospensione dell'attività lavorativa dalle ore 5.45 di martedì 13 luglio fino alle 22.15 di mercoledì 14 luglio." Questo quanto riferito dalle Rsu ai lavoratori.

STATO PRODUZIONE SEVEL. Le produzioni nei veicoli commerciali pesano per oltre il 40% del totale della produzione semestrale. Con 163.780 veicoli commerciali prodotti si è incrementato del 53,5% la produzione del 2020, ma soprattutto si è superata di quasi il 10% la produzione 2019 pre-covid. Dal mese di maggio si è partiti con i 18 turni e questo consentirà di crescere ulteriormente i volumi nel secondo semestre superando la soglia dei 300.000 veicoli commerciali, quota mai raggiunta dallo stabilimento di Val di Sangro. La crescita dei volumi lo si riscontra a seguito di un incremento dell’uso dei veicoli commerciali leggeri nelle vendite on-line e in una forte richiesta nel settore dei camper.

Lo stabilimento leader di Stellantis Professional viaggia a pieno regime, tanto che nello stabilimento c’è una forte presenza di lavoratori in somministrazione circa 834, di cui 590 a tempo indeterminato e i restanti a tempo determinato, situazione che si è determinata in particolare per le limitazioni che si sono determinate per il decreto dignità. A questa situazione si è aggiunto la presenza di alcuni lavoratori Stellantis di altri siti in cassintegrazione che volontariamente hanno accettato la trasferta temporanea, e tutto questo sta determinando delle difficoltà nella gestione dei lavoratori in somministrazione a tempo determinato, tanto che l’azienda ha comunicato l’interruzione del rapporto per circa 133 lavoratori. Per la FIM-CISL è indispensabile intervenire immediatamente per costruire percorsi di assunzioni dirette dei lavoratori in somministrazione a tempo indeterminato, che operano con continuità e senza interruzioni da tempo in Sevel. Nello stesso tempo è necessario individuare una serie di strumenti di tutela, dai diritti di precedenza alle future assunzioni o a nuove proroghe, per i lavoratori con somministrazione a tempo determinato.

Superato positivamente la verifica dell’anti-trust Europeo, sono assicurate le potenzialità di crescita produttiva dello stabilimento della Val di Sangro. E’ fondamentale che si prosegua con i restyling del Ducato, volti ad ammodernare ulteriormente il prodotto e sicuramente con la motorizzazione elettrica ci saranno ulteriori prospettive di crescita. Rimane comunque fondamentale proseguire con gli investimenti previsti sulla struttura e gli impianti e verificare con costanza e attenzione che gli equilibri interni al gruppo Stellantis, con lo stabilimento Polacco, non determino impatti negativi per il futuro.