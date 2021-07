TUFARA. Ultimate nel tardo pomeriggio di ieri le operazioni di spegnimento e bonifica di una importante area di territorio che costeggia il comune di Tufara costituito da incolto e macchia mediterranea e bosco. Impegnate diverse squadre dei Vigili del Fuoco con 5 automezzi e 2 elicotteri, presenti in loco anche pattuglie di Carabinieri e Carabinieri forestali.

In corso di accertamento le cause del rogo, che ha impegnato il 115 dalle 15 per diverse ore.