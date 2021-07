Regioni storiche europee, la visita dell'ammiraglio Vecchiarino a Termoli

TERMOLI. Atteso in queste ore l’ammiraglio Fabio Vecchiarino a Termoli. Con l’avvento della stagione estiva e la presenza di molti turisti in città attendiamo con ansia i tanti ospiti che porteranno lustro e cultura nella nostra piccola Termoli. Tra questi, la nostra Termoli ospiterà l’Ammiraglio Fabio Vecchiarino, presidente U.R.S.E (Unione delle regioni storiche europee) che ama particolarmente il nostro Molise, tanto che ha stabilito la sede U.R.S.E. nel castello del Conte Giulio De Jorio Frisari a Macchia d’Isernia. Il Conte Giulio De Jorio Frisari è un nobile e vice-presidente dell’Unione delle regioni storiche, che ha conferito la carica di direttore artistico, all’Ambasciatore della cultura di Termoli, il maestro Fredy Luciani. Nel direttivo dell’U.R.S.E. figurano tante prestigiose personalità internazionali del mondo della cultura e note maestranze con varie specificità in molti campi culturali. Ad oggi, l’Ammiraglio Vecchiarino ottimizza i periodi più favorevoli per creare quella particolare sinergia che ha prodotto risultanze importanti per molti territori, tra cui il nostro Molise. Spinto anche dalla passione per la storia. L’Ammiraglio ha siglato diverse intese con musei e nobili discendenti di dimore storiche. Questo per promuovere nell’ambito delle linee di indirizzo dell’Istituto economico e sociale dell’Onu, del Consiglio d’Europa e dell’Unione Europea e per conservare quei valori storici ed identitari delle antiche regioni storiche europee. Particolarmente attento al patrimonio culturale e ai valori della democrazia, come sancito dai trattati internazionali. Il presidente Fabio Vecchiarino ha siglato anche il protocollo d’intesa con la dottoressa Jolanda Capriglione, che presiede il centro Unesco, creando le basi per progetti e programmi già definiti e che vedremo nei prossimi mesi.