GUGLIONESI. Venerdì 16 luglio 2021, all'eremo diocesano “Lavra Stella Maris” di Guglionesi (contrada Solagne Grandi) si rinnova l'iniziativa “Il perdono dell'Eremo”. Il programma prevede dalle ore 19 le confessioni e, alle 21, la concelebrazione eucaristica presieduta dal Vescovo della diocesi di Termoli-Larino, S.E. mons. Gianfranco De Luca. In questa occasione sarà possibile lucrare l'indulgenza plenaria così come previsto da un apposito decreto emesso dalla Penitenzieria Apostolica. Una giornata di fede, incontro e preghiera aperta a tutti coloro che vorranno condividere questo momento in un luogo di pace e spiritualità in cui vive l'eremita, fratel Giuseppe Di Lena. E' possibile raggiungere l'eremo diocesano da Termoli, percorrendo la fondovalle Sinarca, o da Guglionesi (contrada Solagne Grandi). Coordinate Google Maps: https://goo.gl/maps/M1AJp.