CAMPOBASSO. Dopo le dichiarazioni della presidente Alessandra Ruberto, il consigliere pentastellato Angelo Primiani rende noto che: «Finalmente è stato pubblicato il bando per l’assunzione di psicologi a sostegno della rete sanitaria territoriale. Potete trovarlo a questo link: https://cutt.ly/QmTfasY



Nei giorni scorsi ci siamo attivati subito per ottenere questo risultato, lavorando fianco a fianco con l’Ordine regionale degli Psicologi per dare al sistema sanitario un supporto indispensabile e fornire alla comunità un sostegno concreto.



Oggi il bando è realtà, ma ora la Regione deve portare l’iter a compimento il più presto possibile. Per questo accolgo con riconoscenza il ringraziamento di Alessandra Ruberto, presidente dell’Ordine regionale degli Psicologi, che in queste settimane si è distinta per determinazione.



Tuttavia restiamo in trincea, perché c’è ancora tanto, tantissimo lavoro da fare. Ad esempio, presto vi racconterò quanto c’è dietro al Piano assunzionale di Asrem, quanto poco sia stato fatto per attuarlo, ma soprattutto tutto ciò che è possibile fare per invertire la rotta».