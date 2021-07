Italia-Inghilterra, un maxischermo anche nella piazza della chiesa Sacro Cuore di Gesù

TERMOLI. Un maxischermo per seguire l'attesissima finale dei campionati europei di calcio anche in periferia. Iniziativa del quartiere Airino, nella piazza della chiesa del Sacro Cuore Gesù in via Argentina a Termoli. Il videowall sarà predisposto nella giornata di domani, con l'iniziativa che vuole accomunare la gente della zona, anche al di fuori delle iniziative organizzate in centro.