Restrizioni Covid, salta il maxischermo nella piazza del Sacro Cuore di Gesù a Termoli

TERMOLI. Non è stato autorizzato l'allestimento del maxischermo nella piazza della chiesa del Sacro Cuore di Gesù a Termoli. Avrebbe consentito di seguire l'attesissima finale dei campionati europei di calcio anche in periferia. Come avvenuto in molte città italiane, per evitare pericolosi assembramenti, non ci sarà più questa iniziativa.