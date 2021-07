In Italia 1.391 nuovi casi, 7 decessi e 1.318 guariti nelle ultime 24 ore

ROMA. Sono 1.391 i nuovi casi di contagio nelle ultime 24 ore tra la popolazione italiana per un totale di 4.271.276 da febbraio 2020: in leggera discesa rispetto a ieri quando il bollettino ne contava 1.400. In discesa anche i decessi: sono 7 oggi mentre 12 il 10 luglio. In totale sono 127.768 le vittime del Covid-19 da inizio pandemia.

Si nota una lieve flessione anche nel numero delle persone che sono uscite dall’incubo del Covid: oggi si segnalano 1.318 guariti/dimessi, 445 in meno rispetto a 24 ore fa quando ne erano 1.763. Il totale dei guariti è di 4.101.102.