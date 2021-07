TERMOLI-LARINO. Al via l’esperienza diocesana dell’Agorà che da diversi anni costituisce un appuntamento centrale delle manifestazioni estive e punto di riferimento per la comunità. In questa occasione l’iniziativa si svolgerà in una situazione particolare: il tempo della pandemia. Come osserva il vescovo, mons. Gianfranco De Luca “Non è solo una circostanza che ci ha costretti a ripensare il nostro modo di vivere, pensare e agire ma deve diventare per noi credenti un kairos, un’occasione buona e propizia per approfondire lo sguardo originato dal vangelo vissuto con cui orientarci nella realtà e nel presente. Si tratta in definitiva di ri-partire (di ri-mettersi in viaggio, in moto) non come se nulla fosse successo ma a “partire” da quello che è successo (e sta ancora succedendo). Agorà vuole essere un’offerta robusta e significativa per la riflessione e la creatività”.

Il tema di quest’anno è Germogli di creatività con l'obiettivo e sarà declinato secondo una formula nuova rispetto alle precedenti edizioni. In primo luogo, ci sarà un doppio taglio e orizzonte di eventi. Da un lato, l'opportunità di riflettere come Chiesa, avere dei momenti di formazione in presenza, la possibilità di ritrovarsi per riprendere il cammino che aiuti a sentirsi di più in sintonia e a sentire più il cammino personale e comunitario della Chiesa oggi.

Il martedì ci saranno degli incontri “ad intra”, ovvero pensati, preparati e destinati a tutti coloro che vivono la fede in modo adulto sia mediante una partecipazione negli organismi della vita diocesana, sia come catechisti-catechiste nelle parrocchie, come insegnanti di religione nelle scuole, come sacerdoti e religiosi nelle comunità. Il tema generale sarà “Prendersi cura come Chiesa: una Chiesa che si coniuga al noi”. L’orizzonte e lo stile saranno “Pensare al femminile”.

Accanto agli incontri di formazione “ad intra” ci saranno i momenti del venerdì da proporre a tutti per aiutare e aiutarci alla ripresa del cammino sociale in questo tempo (forse) post-Covid riflettendo su due dimensioni così sensibili in questo tempo: l’economia e il prendersi cura.

La struttura di questi incontri sarà diversa rispetto agli altri anni. Si svolgeranno di sera nel cortile del Centro Pastorale “Ecclesia Mater” secondo uno stile particolare fatto di ascolto, convivialità e dialogo. In concreto gli incontri avranno tre momenti: ore 20.30 accoglienza e sistemazione; ore 20,45: intervento della persona relatrice invitata; ore 21,30: scambio a gruppi nei tavoli durante una consumazione di un “aperitivo cenato” gratuito; ore 22: domande alla relatrice. Tutte coloro che interverranno daranno il loro contributo come donne secondo lo stile del “pensare al femminile”.

Inoltre, ci saranno i momenti del giovedì alle 21 dal titolo “Cattedrale sotto le stelle”, ovvero un concerto e una visita guidata che avverranno in Cattedrale a Termoli a cura della Commissione diocesana per la Musica Sacra, associazione PietrAngolare e Molise Wow.

Infine, sabato 31 luglio 2021 ci sarà l'inaugurazione della XIV Mostra Diocesana in collaborazione con il Museo diocesano “G.A. Tria” di Larino e il Liceo Artistisco “Jacovitti” di Termoli.

AGORÀ TERMOLI 2021 – “Germogli di creatività” PROGRAMMA UFFICIALE

Martedì 13 luglio 2021 ore 20.45 Centro Pastorale “Ecclesia Mater”

“La spiritualità di comunione” a cura di Concetta Bonfante (Movimento dei Focolari)

Giovedì 15 luglio 2021 ore 21

Cattedrale sotto le stelle

Concerto di musica sacra e visita guidata

Martedì 20 luglio 2021 ore 20.45 Centro Pastorale “Ecclesia Mater”

“Il profilo mariano della Chiesa. Maria donna del noi” a cura di Giulia Paola Di Nicola

Giovedì 22 luglio 2021 ore 21

Cattedrale sotto le stelle

Concerto di musica sacra e visita guidata

Venerdì 23 luglio 2021 ore 21

“Pensare al femminile” a cura di Alessandra Smerilli, Sottosegretario al Dicastero per lo Sviluppo – Città del Vaticano

Martedì 27 luglio 2021 ore 20.45 Centro Pastorale “Ecclesia Mater”

“I fondamenti biblici di una Chiesa che si coniuga al noi” a cura di Rosanna Virgili

Giovedì 29 luglio 2021 ore 21

Cattedrale sotto le stelle

Presentazione della pubblicazione con studi e approfondimenti sulla Cattedrale di Termoli a cura della Prof.ssa Margherita Pasquale

Venerdì 30 luglio 2021 ore 20.45 Centro Pastorale “Ecclesia Mater”

“Cura e ordine degli affetti” a cura di Giuseppina De Simone

Sabato 31 luglio 2021

Inaugurazione della XIV Mostra Diocesana in collaborazione con il Museo diocesano “G.A. Tria” di Larino e il Liceo Artistico “Jacovitti” di Termoli

Le serate di Agorà saranno condotte dal giornalista Fabrizio Occhionero

Alcune importanti note tecniche:

- Per motivi logistici e organizzativi ci si deve prenotare agli eventi. Lo si deve fare cliccando al seguente link

https://forms.gle/HjcjpjXg2MvmBiCH7

Andranno inseriti alcuni dati e spuntati gli eventi a cui si intende partecipare.

Naturalmente chi non riuscirà a prenotarsi comunque potrà partecipare qualora non venisse raggiunto il numero di posti disponibili. In alternativa si può chiamare il numero 377 3474862

Tutti gli eventi saranno trasmessi in diretta streaming sul canale youtube e la pagina facebook della diocesi. Da tale pagina sarà possibile anche formulare domande per le relatrici. Successivamente saranno trasmessi anche su Misericordia Televisione (canale 604 in Molise, 636 in Abruzzo).