MOLISE. Torna, anche quest’anno, il Kimera International Film Festival a Termoli.

A causa delle precedenti normative in materia di COVID-19, la manifestazione è stata organizzata on-line, auspicabilmente per l’ultima volta. Partner dell’iniziativa sono l’Unimol, l’Unitre, il Ministero della Cultura, la Frentania Teatri, Materia Cinema, l’ANED, media partner è invece l’agenzia Ticonzero Editing.

L’edizione 2021 del Festival vede 23 cortometraggi in concorso, votabili e visibili anche dal pubblico, sulla pagina Facebook del Kimera (www.facebook.com/KimeraIff) ma soprattutto sarà un’edizione densa di incontri con esperti del settor, è questa la caratteristica che da sempre qualifica positivamente e distingue il KIFF rispetto ad altri eventi, focalizzati sulla forma.

Tra ospiti e giurati il parterre del Kimera è quantomai interessante: Barbara Sirotti (attrice e regista), Nadia Zavarova (insegnante universitario e selezionatrice cinematografica), Mariangela Sansone (critico), Letizia Bindi (Professoressa universitaria) e Stella Moriconi (Studentessa) compongono la giuria di qualità, tutta al femminile; Dardano Sacchetti (sceneggiatore), Fabio Zanello (critico), Nico Cirasola (regista), Alberto Farina (responsabile palinsesto RAI MOVIE) e Deborah Farina (regista) saranno gli ospiti che daranno vita a interessanti incontri su vari aspetti della cinematografia.

Con oltre 2700 corti ricevuti in fase di selezione, in rappresentanza di oltre 100 Paesi del mondo, che hanno impegnato i selezionatori per quasi 10 mesi, il Kimera si conferma tra i migliori eventi a budget ridotto d’Italia. L’appuntamento è quindi, on line, dalle ore 21,00 del 14 luglio e fino alla serata di sabato 17 luglio.