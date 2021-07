Un defibrillatore alla Bernacchia, Rotary e Rotaract insieme per la sicurezza nelle scuole

TERMOLI. Il Rotary Club e il Rotaract Club Termoli hanno consegnato questa mattina, lunedì 12 luglio, un defibrillatore all’Istituto Bernacchia del centro cittadino. A ricevere l’apparecchio la dirigente scolastica, Rosanna Scrascia che ha ringraziato i presidenti Jerry Carotenuto e Elena Berchicci per il dono ricevuto: “Si tratta di uno strumento necessario di cui ringrazio tutti i soci, i miei docenti sono stati formati per l’uso e altri saranno formati ancora. E’ un apparecchio di cui anche chi si trova in piazza potrà usufruirne”.

Con la dirigente e i due presidenti, anche il consigliere Nico Balice, socio Rotary, e l’assessore Silvana Ciciola che ha ringraziato i due club e ha sottolineato l’impegno verso il personale e gli studenti che devono frequentare la scuola in sicurezza. La donazione rientra in un service dedicato al territorio e in particolare alla sicurezza dell’anno sociale 2020-2021 che si è appena concluso. “Siamo sempre vicini al territorio e presenti con le nostre attività per sostenere la comunità cittadina – hanno affermato i due presidenti – soprattutto quando si tratta delle scuole della nostra città, siamo contenti di poterle aiutare”.