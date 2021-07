ROMA. Conversione in legge del secondo decreto Sostegni, l'onorevole molisana Giusy Occhionero è intervenuta nell'aula di Montecitorio, ribadendo l'importanza di una Iniezione di liquidità per una ripartenza rapida e sicura per tornare ai livelli produttivi pre crisi. Wedding, eventi, HO.RE.CA., sanità militare e civile, giovani e scuole statali e paritarie, fondo antiusura, lavoro... un provvedimento complesso e connesso con gli obiettivi del Pnrr.