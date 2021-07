TERMOLI. Al traguardo i corsi di arte tenuti dal prof. Michele D’Aloisio presso il Centro di Ricerca “Lo Stilo di Fileta” (polo Università eCampus) per l’a.a. 2020/2021. Oggi si è tenuta la cerimonia di conferimento del primo Nanodegree in Arte e Digitalità presso la sede di via Mascilongo 8 in Termoli. A consegnare l’attestato, il direttore prof. Antonello Fabio Caterino e lo stesso docente d’arte.

“Si tratta di una novità assoluta per questa regione! I nostri percorsi formativi si rivolgono ai futuri professionisti nel settore, che sono portati con mano a imparare sul campo tecniche e modalità operative, nel segno dell’interazione tra tradizionale e innovativo/digitale. Tutto questo senza mai dimenticare chi vuole dilettarsi semplicemente e coltivare l’arte in modalità amatoriale: sono previsti corsi anche in tal senso”, commenta Michele D’Aloisio.

La prima studentessa insignita del Nanodegree in Arte e Digitalità è Luciana Neri, giovane illustratrice originaria di Montenero di Bisaccia. “Sono onorata di ricevere questo riconoscimento, alla fine di un percorso complesso e impegnativo, che mi ha portata a relazionarmi con realtà portanti dell’industria editoriale italiana”. In precedenza, sempre in quest’anno accademico, sono stati rilasciati dal Centro altri Nanodegree in Linguistica Forense e Editoria.