La Liga? A Porticone... un torneo di calcetto over 40 più tenace della pandemia Copyright: Termolionline.it

TERMOLI. La passione e la tenacia hanno portato un gruppo di amici, baldi over 40 animati dal sacro fuoco del calcetto, a portare a termine un torneo iniziato addirittura prima della pandemia, sugli impianti sportivi gestiti dall’Arcadia via Pertini e via Catania.

Denominata la Liga, vi hanno partecipato squadre coi nomi delle franchigie spagnole: Villarreal, Real Madrid, Atletico Madrid, Barcellona e Valencia che poi è stata il vincitore del torneo.

Premiati Fabio Ciarrocchi come capocannoniere e migliori “anziani” Enzo Caringella e Tony Fusco.

Questa la classifica finale: primo posto al Valencia con targhe ricordo, medaglie per gli altri: secondo Real Madrid e terzo Barcellona.