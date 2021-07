Di Gaetano e De Blasi nuovi amministratori di Modaimpresa

ISERNIA. Una ripartenza di slancio per ModaImpresa, leader di mercato in Italia nei servizi per la moda che rilancia la carica per la ripresa dopo il lungo periodo di stallo della crisi Covid. La storica azienda dal cuore molisano - ben nota all'intero comparto in Italia e nel mondo - punta a una riorganizzazione capace di vincere le nuove sfide a partire dal rinnovamento delle posizioni al vertice: Amministratori di ModaImpresa sono Lucio Di Gaetano e Costantino De Blasi, che si occupano degli aspetti di amministrazione e controllo, finance e investiments.

I due manager provengono da esperienze internazionali di primo piano nell'ambito del management di aziende di servizi complessi.

Gli azionisti hanno deliberato che Romolo D'Orazio, fondatore e Ad di Modaimpresa srl, salirà, nell'ambito della holding, a capo dello Sviluppo dei marchi già in portafoglio e della Ricerca dei nuovi brand: un ruolo di rilevanza strategica decisiva che punterà ad acquisire la titolarità di nuovi marchi dal mercato globale per arricchire ulteriormente il portafoglio delle maisons curate da anni e con successo dal gruppo.