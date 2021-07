TERMOLI. Nuova ordinanza della Capitaneria di Porto di Termoli riguardante le “Tabelle minime di armamento per tutte le unità da pesca con lunghezza uguale o superiore a 24 metri tra le perpendicolari".

Il testo:

Il sottoscritto Capitano di Fregata Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Termoli:

ORDINA

Articolo 1

La tabella di armamento in allegato alla presente Ordinanza è obbligatoria per le unità adibite alla pesca “COSTIERA LOCALE” e “COSTIERA RAVVICINATA”, operanti nelle acque di questo Circondario Marittimo.

Articolo 2

La presente Ordinanza si applica a tutte le unità da pesca, di lunghezza inferiore ai 24 metri tra le perpendicolari, adibite alla pesca costiera locale e ravvicinata, che hanno dichiarato quale porto base/base logistica Termoli (CB) ovvero svolgono prevalentemente l’attività di pesca, con relativo sbarco del pescato, nel Circondario Marittimo di Termoli (CB).

Articolo 3

Il/I marittimo/i da imbarcare su unità da pesca dovranno essere in possesso del tesserino del pescatore.

Articolo 4

A bordo di ogni unità da pesca, abilitata alla navigazione oltre le 3 (tre) miglia dalla costa ovvero dotata di stazione radio, dovrà esservi almeno marittimo abilitato munito di idoneo certificato di abilitazione all’uso degli apparati radio di bordo ai sensi del D.M. 08/03/2005.

Articolo 5

Copia della presente ordinanza deve essere conservata a bordo per essere esibita alle Autorità competenti nel corso di eventuali controlli.

Alle unità da pesca, il cui equipaggio non sia composto in conformità al precedente articolo 1, non verranno concesse le spedizioni.

Articolo 6

I contravventori della presente Ordinanza saranno puniti, ove il fatto non costituisca più grave reato, ai sensi degli artt. 1221 e 1231 del codice della Navigazione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le norme della presente Ordinanza.

L’Ordinanza n° 28/93 del 01/10/1993 di questa Capitaneria di porto è abrogata.