Covid, Totaro: «Contagi in risalita e tamponi in discesa. Niente errori come nel 2020»

TERMOLI. «Tra circa 45 giorni l'Estate finisce e bisognerà fare i conti con l'autunno e l'inverno. Niente errori del 2020». È il commento del patologo clinico Giancarlo Totaro.

«Il numero dei contagiati nel mondo sta risalendo ed anche in Italia si intravvedono i primi segnali provenienti da focolai al momento circoscritti.

Mentre il numero dei tamponi per la ricerca del Coronavirus sta diminuendo in modo significativo.

Attenzione ai portatori sani soprattutto giovani che in autunno potrebbero rappresentare il nuovo bacino di incubazione e di innesco con le conseguenze che nessuno si augura.

Infatti la variante Delta al momento non buca il vaccino e produce solo una forma non grave o lievissima di malattia nei soggetti vaccinati, la stessa lieve sintomatologia si si presenta nei giovani non vaccinati.

Ma se questo è un vantaggio, c'è lo svantaggio che le forme asintomatiche o lievi e paucisintomatiche sfuggono alla diagnosi e al monitoraggio con la conseguenza che il virus continua circolare selezionando nuove varianti.

Chi sta bene oppure ha solo lievi sintomi insomma non va certo a farsi il tampone.

In questo modo si potrebbe creare una bolla di portatori sani che in autunno rischia di esplodere.

Vuol dire che il numero assoluto dei contagiati attuali potrebbe essere sottostimato per il minor numero di tamponi effettuati, anche se la percentuale intorno allo 0,5/0,9 dei tamponi positivi attuali resta relativamente bassa.

Un grosso problema avere una massa critica di giovani non testati che a settembre riprenderà la scuola.

I vaccini, in questa stagione estiva, indubbiamente funzionano contro le forme gravi, le ospedalizzazioni ed i decessi, provocate dalla variante Delta del Coronavirus.

Ma in autunno le cose cambiano e non abbiamo ancora una sufficiente conoscenza ed esperienza per sapere cosa succede con il clima freddo, i luoghi chiusi e le scuole aperte.

Se è vero che la variante Delta è al momento ben controllata dai vaccini è altrettanto vero che siamo in estate dove le condizioni climatiche e gli stili di vita all'aperto contribuiscono a tenere sotto controllo le manifestazioni cliniche del virus.

Quindi l'attuale situazione di ottimo controllo della gravità clinica della malattia e dell'andamento epidemiologico discendente va attribuita non solo alla efficacia dei vaccini ma anche al sinergico effetto del fattore climatico estivo ancorché al fatto che molte delle persone più fragili sono già state colpite dal virus e sono purtroppo già decedute.

Queste considerazioni si indirizzano verso una maggiore consapevolezza comune ad usare ancora moltissima attenzione perché, mi si perdoni la franchezza ed il qualunquismo, in giro si vedono troppi poderosi e palesi strappi alle regole di igiene e prevenzione, anche nei luoghi a noi molto vicini e non solo dentro e fuori gli stadi di calcio.

Ci sono grandi evidenze che con il vaccino le cose possano andare sempre meglio, ma ci sono ancora tante evidenze che suggeriscono anzi urlano di continuare ad osservare tutte le precauzioni comportamentali indicate dalle autorità sanitarie e politiche e forse anche di più».