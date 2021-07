Decreto Sostegni bis, Italia Viva: 60 milioni per consentire ripartenza al wedding

ROMA. Dl Sostegni bis: Iv, 60 mln per consentire ripartenza al wedding.

“La decisione del governo di stanziare, su proposta di Italia Viva, delle risorse a sostegno degli operatori nel settore degli eventi e della ricettività è un riconoscimento giusto e doveroso per una realtà dell’economia italiana colpita in modo particolarmente duro dall’epidemia”. Lo dichiara Giuseppina Occhionero, deputata di Italia Via, a proposito dell’emendamento al Dl Sostegni bis a sua firma.

“L’erogazione di contributi a fondo perduto per un importo complessivo di 60 milioni di euro per il 2021 a favore delle imprese operanti nei settori del wedding, intrattenimento e dell’HORECA (Hotellerie-Restaurant-Catering) offrirà al comparto uno strumento per attenuare i danni prodotti dalla sospensione dei flussi turistici, permettendo in questo modo a tante imprese di intercettare la domanda garantita dalla ripresa dell’attività turistica”, conclude.