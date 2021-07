Passaggio dei lavoratori alla Siram Spa, Fim-Cisl chiede un incontro urgente all'Asrem

CAMPOBASSO. «Ognuno faccia la propria parte a garanzia del lavoro! Mai come in questa occasione, i lavoratori metalmeccanici molisani possono stare tranquilli per il loro futuro occupazione, all’interno dell’Asrem».

Lo sostiene la Fim-Cisl.

«La Fim, da sempre impegnata ad operare e vigilare per il bene delle famiglie dei dipendenti delle aziende appaltatrici presso l’Asrem, anche in quest’ultimo passaggio di consegne alla potente multinazionale Siram S.p.A. il 16.06.2021, non ha fatto venire il proprio impegno e, con la regolare sottoscrizione di tutti gli accordi sindacali, ha mantenuto la continuità lavorativa e aumentato le garanzie occupazionali e patrimoniali dei lavoratori.

La consuetudine del rispetto degli accordi sindacali siglati in tantissime realtà lavorative in tutta Italia, sempre onorati da entrambe le parti, hanno permesso ai nostri lavoratori, di aumentare il benessere e il loro progresso sociale e, non sarà certo l’incertezza di chi non sa decidere, a contrapporsi alle condizioni di miglior favore delle quali sono diventati titolari gli ormai dipendenti Siram presso l’Asrem.

La Fim non permetterà a nessuno di fermare questo nuovo capitolo, anche perché, stopparlo oggi, significherebbe creare problemi all’utente finale, cioè alla nostra collettività molisana che beneficia del servizio pubblico.

Gli organismi interessati alle decisioni finali, non dovranno assumere alcuna iniziativa volta a stravolgere l’attuale assetto: il futuro è arrivato e, i lavoratori si sono già attrezzati per diventare sempre più “professionisti” dei Loro mestieri, al servizio della Società Civile, garantiti dal sindacato e da una Grande Società come la Siram S.p.A. La Fim, per ulteriore tutela dei lavoratori, attraverso il presente documento, comunica di aver chiesto, allo scopo di confermare quanto scritto sopra, un incontro urgente alla Direzione Generale dell’Asrem».