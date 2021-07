Portocannone: Contrada Pozzo di Luca, avviati lavori messa in sicurezza idrogeologica

PORTOCANNONE. Si informa la cittadinanza che in questa settimana si è dato avvio ai lavori di messa in sicurezza idrogeologica della Contrada Pozzo di Luca e dell'omonima strada che collega il centro abitato alla Contrada Difensuola.

L'intervento, che comporta un investimento per complessivi 356.000 euro, è stato interamente finanziato con fondi richiesti al Ministero dell'Interno e che il Comune di Portocannone si è aggiudicato, nell'ambito del ciclico programma ministeriale nazionale di messa in sicurezza degli edifici pubblici e del territorio. (Decreto MEF / Ministero Interno del 23 febbraio 2021).

Per consentire l'esecuzione in sicurezza delle attività preparatorie del cantiere, è stata emessa ordinanza sindacale per la parziale limitazione del traffico stradale sulla strada Pozzo di Luca, con accesso consentito esclusivamente ai residenti ed ai proprietari e/o ai conduttori dei fondi agricoli limitrofi.