San Martino cardioprotetta grazie al defibrillatore

SAN MARTINO IN PENSILIS. "Sperando che non serva mai a nessuno, da oggi a disposizione della nostra Comunità c'è un defibrillatore per adulti e bambini che verrà posizionato davanti al Comune. Il suo utilizzo è facilissimo, basta accenderlo schiacciando il pulsantino verde e chiunque può utilizzarlo seguendo le istruzioni della voce che passo passo indica tutto ciò che bisogna fare. Da oggi tutti possono salvare una vita". Lo comunica il vice sindaco Tiziana D'Adderio.