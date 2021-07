Rompe il vetro di un’auto alla ricerca di un posto in cui dormire

TERMOLI. Una disavventura avvenuta a Termoli e raccontata dalla diretta interessata sul gruppo Afdm: «Ti svegli alle 6 perché hai 3 figli e una casa da mantenere, sei sola ma ti organizzi tutto al meglio, hai una macchina scassata e vecchia ma che va benissimo per le esigenze tue e dei tuoi bambini, paghi un abbonamento per i parcheggi blu perché abiti in centro e d'estate c'è il delirio almeno eviti di trovare multe

Di corsa prepariamoci a portare il piccolo al nido, ma trovi la macchina sfasciata, vetro rotto e dentro un disastro.

Lo ritrovo lì vicino a me in commissariato quando vado a fare denuncia, un omone di colore che cercava solo un posto x dormire.

Indipendentemente dal colore della pelle, ma con 30 gradi all’ombra devi rompere proprio una macchina di gente onesta per dormire?

Ps. In pieno centro di fronte la stazione, neanche una videocamera che funzioni, io sono allibita».