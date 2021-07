CAMPOBASSO. Sotto la direzione artistica di Antonella De Angelis, domenica 18 luglio 2021 alle ore 11 a Villa de Capoa si esibiranno i ‘Theate Clarinet Ensemble’ con ‘Get Back to Live’. Il gruppo è composto da

Rocco Masci clarinetto e piccolo mib, Mariano Aquilano clarinetto, Amerigo Orlando clarinetto, Leontino Iezzi clarinetto basso, Andrea Cremonese percussioni

Programma: musiche di De Hann, Rossi, Monti, Joplin, Miller, Piazzolla, Evans, Nehls, Garner Gualdi, Bechet, Mangani

Musicisti: Theate Clarinel Ensemble Get Back to Live

Il gruppo costituitosi nel 2003 è composto da clarinettisti di chiara fama che nella loro carriera si sono distinti nel panorama Internazionale, esibendosi in importanti Orchestre Sinfoniche quali S.Cecilia di Roma, Teatro dell’Opera di Roma, Orchestra Sinfonica Internazionale d’Italia, Orchestra Sinfonica di Pescara, Orchestra Città Aperta. Hanno collaborazioni con gruppi di musica da camera ed hanno effettuato incisioni di CD, nonchè suonato sotto la direzione di grandi Maestri quali D. Renzetti, Y. Temirkanov, G. Shuller, A. Braxton, G. Noseda, M. Caldi, M. Marvulli e solisti come R. Filippini, M. Crudeli, F. Mezzena, P. Berman. L’ensemble, nell'intensa attività concertistica, ha collaborato con diversi attori per la realizzazione di spettacoli teatrali (musica e poesia) tra i quali: Edoardo Siravo (Fiction “Vivere” di canale 5), Michele Placido, Ugo Pagliai, Dacia Maraini, Piera Degli Esposti. l’Ensemble è stato invitato a tenere un concerto in occasione del Convegno mondiale dei clarinettisti ad Assisi e nel “6 European Clarinet Festival” in Camerino .

Modalità di accesso per i concerti in Villa:

I concerti sono gratuiti al pubblico.

Sarà consentita una capienza di massimo n.200 posti all’interno dello spazio concesso. All’esterno può accedere chiunque.

Sarà segnalato il varco di accesso all’area del concerto nonché il varco di uscita.

All’interno dell’area si prega di seguire la procedura previste dal protocollo sanitario:

1. Igienizzare le mani con detergenti (a disposizione)

2. Indossare la mascherina o qualsiasi altro dispositivo a protezione di naso e bocca

3. Raggiungere il posto assegnato

4. Mantenere la distanza di sicurezza di almeno un metro tra non conviventi

5. Attenersi alle istruzioni del personale