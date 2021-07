Addio a Rossana a soli 59 anni, lutto nella famiglia Cannarsa-Cardaccia

TERMOLI. Un male incurabile ha sconfitto l’ancora giovane vita di Rosanna Cardaccia, moglie di un carissimo amico d'infanzia nel nostro borgo vecchio, Gianni Cannarsa.

Rosanna che conoscevo fin dai primi anni della venuta a Termoli di lei con la sua famiglia, i suoi fratelli Luigi e Fausto, giovani ma già in palla come calciatori erano subito diventati amici di tutti noi a Termoli, Rosanna ragazza bella e molto a modo gentile e allo stesso tempo affabile.

Con Gianni formava una bellissima coppia impreziosita da due splendidi figlioli Paolo e Marco e un dolore così grande non posso immaginare quanto devastante possa essere.

La morte di Rosanna conosciuta come del resto la sua famiglia a Termoli ha destato sgomento e tristezza non solo per la sua giovane età.

Ma soprattutto per il suo dolce carattere da bravissima madre di famiglia e di moglie.

Buon viaggio Rosanna sicuramente lassù sapranno che sta arrivando una brava e bella persona che merita attenzione e affetto.

Caro Gianni non ho parole in questo momento ma di certo la vostra cara Rosanna anche da lassù saprà proteggervi e in qualche modo starvi vicini. Rosanna la terra ti sia lieve.

la redazione di Termolionline esprime le più sentite condoglianze alle famiglie Cardaccia e Cannarsa.

I funerali domani, venerdì 16 luglio, alle 16, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli.