Censimento 2021, riaperti i termini per reclutare rilevatori a Campomarino

CAMPOMARINO. Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni 2021, riapertura dei termini per il reclutamento dei rilevatori a Campomarino.

Pubblicato il bando per la selezione e per la formazione di una graduatoria.

Il Responsabile dell’Ufficio Comunale di Censimento

Richiamati:

- Il Piano Generale del Censimento permanente della popolazione e delle abitazioni, approvato dall’Istat in data 26 marzo 2018;

- La Circolare ISTAT n. 1163237/21 (Dipartimento per la produzione statistica - Direzione Centrale per la raccolta dati) del 13.04.2021;

- il decreto sindacale n. 1 del 12/01/2021 con cui è stato nominato Responsabile dell’Ufficio comunale di Censimento;

- la determinazione n. 12 (R.G.) del 14/01/2021 del Responsabile dei Servizi Demografici e Personale con cui è stato costituito l’Ufficio Comunale di Censimento del Comune di Campomarino;

- La legge 27 dicembre 2017, n. 2015 recante il bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018 e il Bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020, all’art. 1, commi da 227 a 237, con cui sono stati indetti e finanziati i Censimenti permanenti;

RENDE NOTO CHE:

è indetta una pubblica selezione per la formazione di una graduatoria da cui attingere un massimo di n. 8 rilevatori per il Censimento permanente della Popolazione e delle abitazioni 2021. Le persone interessate a svolgere l’incarico dovranno presentare la domanda entro il 30 luglio 2021, ore 13.00 .

1. REQUISITI PER L’AMMISSIONE

Per la partecipazione alla selezione, sono richiesti i seguenti requisiti minimi:

- età non inferiore ad anni 18;

- possesso della cittadinanza italiana o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante e residente in Italia con buona conoscenza della lingua italiana parlata e scritta e regolare permesso di soggiorno;

- godimento dei diritti civili e politici (anche negli Stati di appartenenza o di provenienza) e non aver subito condanne penali;

- ottima conoscenza della lingua italiana scritta e parlata;

- possesso del diploma di scuola superiore di 2° grado o titolo di studio equipollente. In caso di titolo di studio equiparato ai sensi di legge, sarà onere del candidato a pena di esclusione indicare con precisione gli estremi del provvedimento di riconoscimento dell’equipollenza;

- autonomia e disponibilità agli spostamenti per raggiungere i domicili delle famiglie da intervistare con la consapevolezza che le spese correlate sono a proprio esclusivo e diretto carico;

- non essere stato destituito o dispensato dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione, non essere stato licenziato per giusta causa o per giustificato motivo oggettivo e non essere stato dichiarato decaduto da un impiego pubblico;

- saper usare i più diffusi strumenti informatici (PC, tablet) e possedere adeguate conoscenze informatiche (internet, posta elettronica);

- esperienza in materia di rilevazioni statistiche e in particolare di effettuazione di interviste.

2. COMPITI DEI RILEVATORI

● partecipare agli incontri formativi e completare tutti i moduli formativi predisposti da Istat e accessibili tramite apposita piattaforma;

● gestire quotidianamente, mediante uso del Sistema di Gestione delle Indagini predisposto dall’Istat (SGI), il diario relativo al campione di indirizzi per la rilevazione areale e di unità di rilevazione per la rilevazione da lista loro assegnati;

● effettuare le operazioni di rilevazione dell’indagine areale relativamente alle sezioni di Censimento/indirizzi assegnati;

● effettuare le interviste alle unità della rilevazione da Lista non rispondenti tramite altro canale, tenendo conto degli orari di presenza dei componenti nell’alloggio e fornendo loro informazioni su finalità e natura obbligatoria della rilevazione;

● segnalare al Responsabile dell’UCC eventuali violazioni dell’obbligo di risposta ai fini dell’avvio della procedura sanzionatoria di cui all’art. 11 del D.Lgs. 6 settembre 1989, n. 322 e successive modificazioni;

● svolgere ogni altro compito loro affidato dal Responsabile dell’UCC, inerente le rilevazioni. I compiti di cui sopra potranno essere modificati e integrati da eventuali disposizioni ISTAT e/o da esigenze organizzative dell’Ufficio Comunale di Censimento.

3. TRATTAMENTO ECONOMICO

Il trattamento economico e giuridico riconosciuto al rilevatore è quello determinato secondo i parametri dettati dalla circolare ISTAT prot. n. 1163237/21, punto 2, relativa al contributo forfettario variabile del Censimento Permanente della popolazione 2021. In particolare, sono previste due tipologie di contributo, diversificate per i due tipi indagini di rilevazione:

1) il contributo forfettario variabile legato alle attività di conduzione delle interviste per la rilevazione Areale sarà calcolato nella misura di:

A. 11,00 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della famiglia;

B. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Raccolta (tramite Pc o tablet) con il supporto di un operatore o di un rilevatore;

Il contributo per ogni questionario compilato (A e B) sarà inoltre incrementato di:

- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;

- 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7.

Saranno inoltre corrisposti contributi pari a:

C. 1,00 euro per indirizzo verificato/inserito;

D. 1,00 euro per abitazione non occupata;

2) il contributo forfettario variabile legato alle attività di conduzione delle interviste per la rilevazione da Lista sarà calcolato nella misura di:

A. 14,00 euro per ogni questionario faccia a faccia compilato presso l’abitazione della famiglia;

B. 9,00 euro per ogni questionario compilato tramite intervista telefonica effettuata dagli operatori comunali o dai rilevatori utilizzando postazioni telefoniche del Comune;

C. 8,00 euro per ogni questionario compilato presso il Centro Comunale di Raccolta tramite intervista faccia a faccia (tramite Pc o tablet) con un operatore o un rilevatore;

D. 5,00 euro per ogni questionario compilato dalla famiglia presso il CCR con il supporto di un operatore comunale o di un rilevatore.

Il contributo per ogni questionario compilato (A, B, C e D) sarà inoltre incrementato di:

- 3,50 euro se la famiglia ha un intestatario con cittadinanza straniera;

- 4,00 euro se l’operatore o il rilevatore che effettua l’intervista ha completato il percorso di formazione con il superamento del test finale e la votazione uguale o superiore a 7.

Pertanto, il compenso del rilevatore sarà commisurato al numero dei questionari correttamente compilati e lavorati, ed alle attività di rilevazione effettuate. Tale compenso è lordo, omnicomprensivo di qualsiasi eventuale spesa sostenuta ed è soggetto alle ritenute fiscali e previdenziali di legge.

La mancata esecuzione dell'incarico non darà diritto ad alcun compenso, come pure l'interruzione dello stesso, se non per comprovati gravi motivi di salute o familiari. L'Istat stipula una polizza di assicurazione a favore dei rilevatori.

La prestazione assume le caratteristiche del lavoro autonomo occasionale.

Il conferimento dell’incarico non comporta in nessun modo la costituzione di un rapporto di pubblico impiego con il comune di Campomarino.

