Il consiglio regionale torna a riunirsi, il 20 luglio la prossima assise: ecco l’odg

CAMPOBASSO. Il Presidente Salvatore Micone ha convocato per il prossimo martedi 20 luglio, con inizio previsto alle ore 9:30, la prossima seduta del Consiglio regionale.

Questi gli argomenti iscritti all’ordine del giorno e rinvenienti dalla precedente adunanza dello scorso 6 luglio:

N. 1 (Rg. n. 1102) Prot. n.2851/21 del 10/05/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Greco e Nola, ad oggetto "Nucleo di valutazione delle attività dirigenziali della Regione Molise" Prima iscrizione seduta 1° giugno 2021 Parzialmente trattato nella seduta del 6 luglio 2021

N. 2 (Rg. n. 1110) Prot. n.3046/21 d el 19/05/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Fanelli, De Chirico, Nola, Fontana e Facciolla, ad oggetto "Delibera n. 114 del 3 Maggio 2021 - Richiesta di revoca" Prima iscrizione seduta 1° giugno 2021

N. 3 (Rg. n. 1125) Prot. n. 3352/21 del 04/06/2021 Mozione, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Situazione ARPA Moliase. Impegno al Presidente della Giunta" Prima iscrizione

N. 4 (Rg. n. 1132) Prot. n. 3568/21 del 14/06/2021 Mozione, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Criteri per la ripartizione delle risorse nazionali, europee e del PNRR per il Molise. Impegno al Presidente della Giunta Regionale" Prima iscrizione

N. 5 (Rg. n. 1134) Prot. n. 3623/21 del 16/06/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, De Chirico e Nola, ad oggetto "Obblighi di pubblicazione sito Regione Molise e Consorzio per lo Sviluppo Industriale di Campobasso e Boiano, Sezione "Amministrazione trasparente" ai sensi dell'art. 20, comma 3, d.lgs 39/2013 e art. 46, d.lgs n. 33/2013" Prima iscrizione

N. 6 (Rg. n. 1138) Prot. n. 3687/21 del 17/06/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Fontana, De Chirico, Manzo, Primiani, Greco e Nola, ad oggetto "Concessione autorizzazioni per nuove installazioni impianti di energia rinnovabile sul territorio regionale-linee di indirizzo per la salvaguardia del territorio - sospensione autorizzazioni" Prima iscrizione

N. 7 (Rg. n. 1141) Prot. n. 3718/21 del 21/06/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Fanelli e Manzo, ad oggetto "Riduzione dell'IVA sui prodotti di igiene personale" Prima iscrizione

N. 8 (Rg. n. 904) Prot. n. 6297/2020 del 03/11/2021 Ordine del giorno, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Potenziamento immediato delle strutture a supporto della medicina penitenziaria negli istituiti di detenzione della Regione Molise" Prima iscrizione seduta del 09/12/2020

N. 9 (Rg. n. 1043) Prot. n. 1882/21 del 29/03/2021 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Politiche femminili - Fondi del Recovery Fund". Prima iscrizione

N. 10 (Rg. n. 1101) Prot. n. 2793/21 del 06/05/2021 Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Costituzione commissione per azioni di sostegno economico, di rilancio del territorio e contrasto allo spopolamento" Prima iscrizione

N. 11 (Rg. n. 1111) Prot. n. 3071/21 del 19/05/2021 Ordine del giorno, a firma dei consiglieri Fanelli e Manzo, ad oggetto "Valorizzazione del ruolo e della funzione dei centri antiviolenza e delle case di rifugio" Prima iscrizione

N. 12 (Rg. n. 1120) Prot. n. 3198/21 del 26/05/2021 Ordine del giorno, a firma del consigliere Romagnuolo, ad oggetto "Grave carenza di personale nel penitenziario di Larino" Prima iscrizione

N. 13 (Rg. n. 1128) Prot. n. 3380/21 del 04/06/2021 Ordine del giorno, a firma del consigliere Primiani, ad oggetto "Inquadramento normativo nazionale professioni turistiche" Prima iscrizione

N. 14 (Rg. n. 1133) Prot. n. 3618/21 del 15/06/2021 Ordine del giorno, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Istituzione comunità energetiche" Prima iscrizione

N. 15 (Rg. n. 1137) Prot. n. 3648/21 del 16/06/2021 Ordine del giorno, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Somministrazione dei vaccini per la prevenzione delle infezioni da SARSCoV-2 ai molisani iscritti all'AIRE, che vivono temporaneamente sul territorio regionale" Prima iscrizione

N. 16 (Rg. n. 529) Prot. n. 6929/19 del 02/10/2019 Interrogazione a risposta orale, a firma del consigliere Greco, ad oggetto "Chiarimenti in merito alle nomine da effettuare presso Enti e/o commissioni e/o altri organi regionali" Prima iscrizione seduta del 15/09/2020

N. 17 (Rg. n. 967) Prot. n. 430/21 del 25/01/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Calcolo indice RT da Covid-19 in Molise e della "Pressione" dei posti letto di terapia intensiva ai fini della classificazione della regione in zona gialla/arancione/rossa. Richiesta di informazioni al Presidente della Giunta Regionale" - Prima iscrizione seduta 1° giugno 2021

N. 18 (Rg. n. 1033) Prot. n. 1661/21 del 17/03/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma dei consiglieri Fanelli e Facciolla, ad oggetto "Centralino e sportelli - disservizi. Richiesta di chiarimenti al Presidente della Giunta Regionale" Prima iscrizione seduta del 01/06/2021

N. 19 (Rg. n. 1059) Prot. n. 2164/21 del 12/04/2021 Interrogazione con risposta orale, a firma del consigliere Cefaratti, ad oggetto "Progetti di utilità diffusa" Prima iscrizione seduta del 01/06/2021

N. 20 (Rg. n. 311) Prot. n. 1793/2019 del 11/03/2019 Interrogazione con risposta scritta e orale, a firma dei consiglieri Greco e Primiani, ad oggetto "Programmi di screening oncologici". [Pervenuta risposta scritta prot. n. 1267/21 del 1 marzo 2021] Prima iscrizione seduta del 04/06/2019

N. 21 (Rg. n. 1150) Prot. n. 3982/21 del 02/07/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Greco, Primiani, Nola, De Chirico, Manzo, Fontana e Facciolla, ad oggetto “Emergenza Pronto soccorso Isernia” Prima iscrizione seduta del 29/06/2021

N. 22 (Rg. n. 1152) Prot. n. 4102/21 del 06/07/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Manzo, Primiani, Nola e Greco, ad oggetto "Postazione 118 di Castelmauro. Modello INDA" Prima iscrizione seduta del 06/07/2021

N. 23 (Rg. n. 1153) Prot. n. 4104/21 del 06/07/2021 Mozione, a firma dei consiglieri Manzo, Primiani, Nola e Greco, ad oggetto "Postazione 118 di Castelmauro. Modello INDA" Prima iscrizione seduta del 06/07/2021

N. 24 (Rg. n. 1154) Prot. n. 4105/21 del 06/07/2021 Mozione, a firma del consigliere Fanelli, ad oggetto "Riattivazione delle postazione 118 con medico in presenza. Impegno al Presidente della Giunta regionale"

N. 24 (Rg. n. 1154) Prot. n. 4105/21 del 06/07/2021 Interpellanza, a firma dei consiglieri Greco e Nola, ad oggetto << Presunta vendita del compendio aziendale denominato "Ospedale di Campobasso" di proprietà della "GEMELLI MOLISE S.P.A." >> Prima iscrizione seduta del 06/07/2021

Argomenti iscritti ai sensi dell’articolo 42 dello Statuto, in attesa della espressione delle Commissioni consiliare permanenti, assegnatarie dell’esame

N. 25 (Rg. n. 469) Prot. n. 679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 79, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto "PDL N. 79 La disciplina delle attività commerciali". [Richiesta prot. n. 9259/2019 dell'11 dicembre 2019] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 04/02/2020 N. 26 (Rg. n. 470) Prot. n. 679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 80, di iniziativa della Giunta Regionale, ad oggetto "PDL N. 80 La disciplina regionale delle attività artigianali". [Richiesta prot. n. 9259/2019 dell'11 dicembre 2019] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 04/02/2020

N. 27 (Rg. n. 533) Prot. n. 679 del 29/01/2020 Proposta di legge n° 91, di iniziativa dei Consiglieri Di Lucente, Micone, ad oggetto "Disciplina della professione di Guida alpina - Maestro di alpinismo, di aspirante guida e di accompagnamento in media montagna". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 04/02/2020 N. 28 (Rg. n. 560) Proposta di legge n° 94, di iniziativa del Consigliere Fanelli, ad oggetto "Norme per il riconoscimento ed il sostegno del caregiver familiare (persona che presta volontariamente cura e assistenza)". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 29 (Rg. n. 185) Proposta di legge n. 30, di iniziativa del consigliere Fanelli, ad oggetto "Riduzione delle indennità dei consiglieri regionali e destinazione dei risparmi per politiche a sostegno dei negozi nei piccoli Comuni". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020 N. 30 (Rg. n. 548) Proposta di legge n° 89, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto ""Disciplina delle Cooperative di Comunità e azioni regionali a sostegno"". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 31 (Rg. n. 508) Proposta di legge n° 85, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto ""Organizzazione dei servizi per il lavoro e delle politiche del lavoro nella regione."". Ex art. 42Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 32 (Rg. n. 513) Proposta di legge n° 83, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, ad oggetto "disposizioni per la valorizzazione e tutela ambientale dei laghi del Molise". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 33 (Rg. n. 551) Proposta di legge n° 98, di iniziativa dei Consiglieri Matteo, Di Lucente, ad oggetto "Disposizioni in materia di prevenzione e contrasto al fenomeno del bullismo e cyberbullismo.". [Richiesta prot. n. 1807/2020 DEL 3 MARZO 2020] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 17/03/2020

N. 34 (Rg. n. 562) Proposta di legge n° 100, di iniziativa dei Consiglieri Fanelli, Facciolla, Manzo, Di Lucente, A. Romagnuolo, Micone, Primiani, ad oggetto "Tutela, conservazione e valorizzazione della diversità vegetale del territorio molisano.". [Richiesta prot. n. 2899/2020 del 04 maggio 2020] Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 06/04/2021

N. 35 (Rg. n. 122) Prot. n. 669 del 28/01/2019 Proposta di legge n° 15, di iniziativa dei Consiglieri Scarabeo, Matteo, Cefaratti, Pallante, N. E. Romagnuolo, D'Egidio, A. Romagnuolo, Tedeschi, Calenda, Micone, ad oggetto "Test antidroga casuali e periodici per i consiglieri e assessori della Regione Molise.". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 08/02/2019

N. 36 (Rg. n. 852) Proposta di legge n° 123, di iniziativa dei Consiglieri Iorio, Calenda, A. Romagnuolo, ad oggetto ""Organizzazione della rete ospedaliera e di emergenza - Linee guida"". Ex art. 42 Prima iscrizione seduta del 06/04/2021