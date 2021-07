ROMA. “Votiamo a favore della risoluzione di maggioranza perché siamo in piena coerenza con il sostegno all’azione del nostro Paese nelle missioni internazionali e soprattutto nel piano appoggio del governo Draghi”. Lo ha dichiarato Giuseppina Occhionero, capogruppo di Italia Viva in Commissione Difesa, nel corso delle dichiarazioni di voto sulla relazione delle commissioni Affari esteri e Difesa circa la partecipazione dell'Italia alle missioni internazionali.

“Nel contempo, riteniamo necessario ribadire la nostra scelta di non partecipare al voto sulla scheda 48, quella riguardante lo scenario libico. La missione libica ci vede protagonisti nell’ambito del comando operativo e ha come obiettivo la pacificazione intra-libica da attuarsi attraverso l’intensificazione del dialogo. Noi siamo mossi dall’interesse nazionale che è quello di stabilizzare e rafforzare le strutture e le istituzioni libiche fino a giungere allo svolgimento delle elezioni libere e democratiche. In commissione c’è stato un passo in avanti con l’approvazione della norma che propone di trasferire le funzioni di formazione e assistenza alle missioni internazionali di cui facciamo parte. Tuttavia, riteniamo la mancata partecipazione al voto una forma indispensabile per esercitare la massima pressione dell’Italia nel prevenire le violazioni inaccettabili, sistematiche dei diritti umani e di tutti quei comportamenti criminali di affondamento dei barconi di migranti da parte della Guardia costiera libica”, ha concluso.