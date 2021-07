Circolo Pd Larino, Maria Libera Petriella nuova segretaria. Facciolla: “Buon lavoro a tutti”

LARINO. “Il circolo Pd di Larino ha un nuovo direttivo”. Lo comunica il consigliere regionale Pd Vittorino Facciolla.



“L’incontro per il rinnovo delle cariche del circolo cittadino si è svolto lo scorso 13 luglio.



All’unanimità è stata eletta quale segretaria del circolo Maria Libera Petriella ex assessore, giovane, capace, intraprendente, con alle spalle una buona esperienza amministrativa e politica.



L'ing. Giuseppe Guglielmi è stato eletto quale presidente e nel corso della stessa seduta è stato inoltre rinnovato il direttivo del circolo.



L’assemblea è stata particolarmente partecipata e questo a dimostrazione della vivacità del circolo e dell’impegno che lo stesso pone in campo per dare nuova vitalità alla discussione politica, al centro sinistra e al Partito Democratico impegnato, da sempre, ad ascoltare e a dare voce ai cittadini.



Auguro a tutti gli eletti e al nuovo direttivo di svolgere un ottimo lavoro"