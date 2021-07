TERMOLI. Nella gradevole atmosfera dei locali di Villa Livia in Termoli, con lo scambio del martelletto è avvenuto l’avvicendamento alla guida del “Lions Club Termoli Host” tra il nuovo presidente Giovanni Di Girolamo e il presidente uscente Tommaso Freda. Il presidente uscente nel suo discorso di congedo ha ricordato che il Club Termoli Host è un istituzione che ha una lunga storia e che si è sempre impegnata per essere al servizio della collettività locale; anche in questi due anni segnati dalle difficoltà dovute alla pandemia ha cercato con i suoi service di venire incontro alle necessità del territorio.

Nel corso della cerimonia sono state visionate delle slides con i services realizzati tra i quali ricordiamo: la Donazione di materiale ginecologico all’Ospedale di Termoli (con la collaborazione del socio Giuseppe Ramunno); le Giornate di Studio su Infrastrutture ed Opere d’Arte in Italia in collaborazione con l’UNIMOL, tale service ha offerto la possibilità ai partecipanti di accedere a Crediti Formativi; la donazione di libri per bambini alla Biblioteca Comunale di Termoli; la donazione di Occhiali usati (con la collaborazione dei soci Gianni Amoruso e Sandro Buccino); il Premio Bontà conferito a Suor Elvira Tutolo; la Donazione di una somma di danaro alla Croce Rossa di Termoli per acquisti alimentari; la Donazione di quindici q.li di pasta Molisana alla Croce Rossa e alla Caritas; la Donazione di flaconi di Amuchina in collaborazione con la Farmacia Rizzo; una Donazione di Computer e Tablet alla Scuola Principe di Piemonte; una Donazione di borracce ecologiche alla scuola Principe di Piemonte; la Donazione di due Respiratori Polmonari all’Ospedale Civile di Termoli, uno donato con la collaborazione del Distretto Lions 108 A e l’altro in collaborazione con il Club Termoli Tifernus; la Donazione di libri all’Ambasciata delle Repubbliche Baltiche (con la collaborazione del socio Antonio Plescia); un altra Raccolta di occhiali usati; una Donazione ad un Istituto di Cercemaggiore, in collaborazione con i clubs della Zona B; una Donazione di scaffali per libri alla Biblioteca Comunale di Termoli; la Donazione di Cene Natalizie per famiglie in difficoltà; una Donazione di Tablet alla Casa di Riposo di Ururi in collaborazione con la Zona B; la Realizzazione di un area giochi alla Scuola Principe di Piemonte; una Donazione di Pranzi Pasquali a famiglie indigenti; l’ Organizzazione di una Lotteria Distrettuale a fini benefici e infine il Gemellagio con il Lions Club Perugia Host. Tommaso Freda ha ringraziato in particolare la Presidente uscente della Zona B Ester Tanasso, il direttivo e tutti i soci del Termoli Host che hanno collaborato ai service. Alla fine è seguito il discorso del nuovo Presidente Giovanni Di Girolamo che ha presentato il suo vice Nicola Ricciuti e la squadra dei suoi collaboratori.

Nel suo discorso il neo Presidente ricordando le difficoltà dei due anni di pandemia trascorsi, ha considerato che non possiamo prevedere come la situazione si evolverà, auspicando che si riesca ad uscirne al più presto, ha dato la piena disponibilità del Club ad una fattiva collaborazione con le istituzioni sempre con uno spirito di servizio verso la comunità. Il nuovo presidente ha evidenziato nel suo discorso anche la necessità di impegnare il club in uno sforzo culturale in favore dei giovani, in quanto la loro formazione rimane una priorità per la società ed ha per questo auspicato più service dedicati a tale obiettivo. La cultura ha da sempre rappresentato una priorità per i service del Lions Club International.