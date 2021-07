Alla deriva col windsurf al largo di Rio Vivo, soccorso dalla Guardia costiera

TERMOLI. Perde il boma mentre pratica windsdurf al largo della spiaggia di Rio Vivo. Un turista in difficoltà nella mattinata di oggi sul litorale Sud a causa del maltempo, per fortuna trovandosi nella parte a Sud aveva condizioni meteo-marine meno estreme e col supporto di un gommone della Guardia costiera di Termoli è riuscito a guadagnare la riva, mettendosi in salvo.