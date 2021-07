BONEFRO. Cala il sipario sulla prima edizione del “Bonefro Summer Village”, il campus estivo rivolto ai bambini dai 3 ai 14 anni organizzato dalla Polisportiva Kalena 1924 con il patrocinio del Comune di Bonefro.

Con il coordinamento del dott. Daniele Bucci, decine sono state le attività che hanno intrattenuto e coinvolto i 35 bambini che hanno risposto all’invito della Società Sportiva e dell’Amministrazione Comunale di Bonefro a trascorrere le cinque mattine di luglio all’interno degli impianti comunali. Non solo bonefrani, ma anche bambini provenienti da comuni limitrofi e in vacanza a Bonefro sono stati accolti tutte le mattine dallo staff tecnico composto da: Michela Montagano, Cristian Paradiso, Giovanni Paradiso, Ersilia De Michele, Enrico Giangioppo, Flavia Petti, Carmen Colabella, Luigi Buscio, Rachele Di Marzo e Micaela Colabella.

Nelle quasi cinque ore mattutine, i piccoli non hanno avuto modo di annoiarsi e, nel rispetto delle norme anti-covid, hanno ripreso quella socialità che avevano perduto a causa della pandemia. La gioia ed il divertimento sono stati i conduttori della settimana estiva.

Un Campus a 360 gradi che ha consentito di realizzare un vero e proprio villaggio del divertimento seguendo le linee guida dettate dal difficile momento che ha stravolto le abitudini dell’intera popolazione mondiale. I partecipanti, divisi in gruppi e per età, hanno svolto un differente programma in grado di racchiudere tutti i temi sui quali lo stesso campus è stato fondato: multidisciplinarietà, approccio ludico alle varie discipline ed elevati risvolti sociali e culturali.

Grazie all’Associazione di Volontariato AVIS – Bonefro, i piccoli, hanno ricevuto le nozioni di primo soccorso e una lezione sul comportamento da tenere in caso di calamità; con il Gruppo Bersaglieri, hanno ascoltato racconti di storia dall’Unità d’Italia; la prof.ssa Anastasia Eremita li ha guidati in un laboratorio artistico e il dott. Pierangelo Di Grappa ha impartito lezioni sulla sana alimentazione; Alessia Battezzato li ha fatti sognare con racconti di favole e il prof. Michele Vaccaro gli ha fatto ripassare la lingua inglese; a cura della ProLoco “La Sorgente” di Bonefro, i piccoli hanno imparato a fare gli origami e, grazie all’Associazione “Creatina”, hanno capito come usare una stampante 3D; la FIGC Molise ha inviato i propri istruttori per il gioco del calcio, il G.S. Cicli Bonefro ha portato le mountain bike e ha realizzato dei percorsi per sfide appassionanti, Armando Vaccaro ha promosso la pratica della pallavolo mentre Maria Martino li ha fatti ballare con danze del Sud (pizzica e taranta); l’Assessore Comunale alla Cultura Carmen Lalli, infine, ha fatto da Cicerone ai ragazzi nella visita al Museo Etnografico e della Civiltà Contadina nell’ex Convento S. Maria delle Grazie e nel Museo intitolato a Tony Vaccaro sulla Fotografia ospitato nel Palazzo Miozzi.

Una scommessa vinta da parte di tutto lo staff che sin dall’inizio ha lavorato fortemente sull’unico obiettivo: abbattere le barriere virtuali per permettere ai giovani di poter tornare a relazionarsi tra loro contribuendo ognuno alla crescita dell’altro. Soddisfazione anche da parte delle famiglie dei piccoli partecipanti al centro estivo che hanno apprezzato l’iniziativa e l’hanno immediatamente sposata auspicando future collaborazioni e ringraziando tutto il personale coinvolto.

“Ringrazio la Polisportiva Kalena, i volontari, gli sponsor, le associazioni e tutti coloro che hanno contribuito all'ottima riuscita di tale straordinaria iniziativa multidisciplinare rivolta ai più giovani – dichiara Nicola Montagano Sindaco di Bonefro - L'Amministrazione comunale ha avviato la collaborazione con la Polisportiva Kalena nell'ottica di promuovere lo sport e le iniziative con valenza inter-comunale come questa, perché le nostre comunità devono agire in sinergia, ad iniziare dallo sport così come negli altri ambiti ... nessuno si salva da solo!”