TERMOLI. Un'importante novità quest'anno nel programma dell'estate termolese. Non passa inosservato lo spazio d edicato dall'amministrazione comunale, con la collaborazione dell'associazione Casa del libro, alla rassegna letteraria "Scrittori al parco" .

Una settimana di incontri con scrittori e scrittrici che, ospiti per un giorno della nostra città, hanno accolto con grande piacere l'invito a presentare i loro ultimi romanzi (alcuni dei quali appena pubblicati) nella suggestiva cornice del Teatro Verde di Termoli. Dopo il successo del primo incontro in anteprima, con il giornalista scrittore Giorgio Terruzzi che il 7 luglio ha incantato e divertito il numeroso pubblico presente, sarà la volta, il 19 luglio, di Arianna Ninchi e Silvia Siravo, due note attrici che interverranno in qualità di curatrici di "Musa e getta", una sorprendente raccolta di racconti dedicata a donne che, in epoche diverse, hanno ispirato pittori, musicisti, scrittori. Le attrici offriranno al pubblico anche la lettura di alcuni brani.

Ospite della rassegna il 20 luglio, Rosanna Carnevale, scrittrice e musicista di talento, presenterà il suo ultimo romanzo "In solitudine". Ad accompagnarla lo studioso Norberto Lombardi.

Seguiranno il 22 luglio la scrittrice e giornalista Nadia Verdile, presentata da Donato Palermo, con "Carne viva", saga storica di una famiglia molisana. E il 24 luglio Sandro Bonvissuto con il romanzo "La gioia fa parecchio rumore" in dialogo con lo scrittore Dario Pontuale.

La rassegna si concludera' il 25 luglio con una serata dedicata al poeta termolese Raffaello D'Andrea in occasione della ristampa del libro "A' mazze du castille", raccolta completa dei suoi versi. Quest'ultimo incontro, a differenza dei precedenti previsti per le ore 19 e 30, avrà luogo alle 21 e 30. A condurre la serata lo studioso Antonio D'Ambrosio. Interverranno Anna Catalano, Sebastiano Di Pardo, Pasquale Marino, Nicola Palladino, Eléna Varanese.

L'ingresso agli incontri è gratuito. La cittadinanza é invitata a partecipare.

"In caso di pioggia l'evento si svolgerà presso la sala consiliare alle ore 18".