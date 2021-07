Gatto morto a Rio Vivo: «Divorato da mosche, chi deve smaltirlo?»

TERMOLI. Segnalazione da Rio Vivo sulla presenza di un gatto ormai deceduto lasciato in strada. «Si parla tanto di decoro pubblico e ci si fa pubblicità con iniziative di quartiere da parte della Rieco e poi sono oltre 2 giorni che un gatto morto rimane in strada sul marciapiede in Via Rio Vivo n. 13, divorato dalle mosche e dai vermi, e nonostante questa mattina sia stato ritirato l’umido, il gatto rimane ancora lì.

Non era più facile prenderlo e smaltirlo senza creare senso di disgusto nei cittadini e nei turisti?»